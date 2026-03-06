«Без прошлого нет будущего»

Так назывался межрегиональный фестиваль, состоявшийся 28 февраля в с. Красные Четаи. Он был посвящен Международному дню родного языка, Году единства народов России и Году дружбы народов в Чувашии.

Этот яркий праздник собрал вместе жителей республики и гостей из соседних областей. И мне с учеником Саланчикской школы-интерната Николаем С. посчастливилось стать частью этого праздника и окунуться в атмосферу живых традиций. Он участвовал в номинации «В мире ста тысяч вышивок и узоров» и выиграл Гран-при. Для моего воспитанника это бесценный опыт и вдохновение, а для меня — гордость и радость видеть плоды нашего труда.



Прошедший фестиваль оставил в сердце самые теплые воспоминания. Огромное спасибо организаторам за этот невероятный праздник! Это не просто яркое событие, а настоящая частичка чувашской души. Сделать праздник настолько масштабным и в то же время уютным – это талант!

Спасибо за сохранение традиций и за те эмоции, которые останутся с нами надолго.



О. Шедикова, учитель Саланчикской школы-интерната.