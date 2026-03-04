Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!

Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.

Молодым художникам предлагается создать эскизы граффити по пяти тематическим направлениям:

– «Жизнь народов России в едином ритме» – образы людей разных национальностей в повседневности;

– «Традиции объединяют» – национальные обычаи, праздники и ремёсла;

– «Общая миссия» – единство через совместный труд, волонтёрство и служение;

– «Связь поколений» – преемственность ценностей и опыта;

– «Россия – наш общий дом» – страна как единое пространство для разных культур.

В основном конкурсе могут участвовать профессионалы и любители от 18 до 35 лет, проживающие в ПФО. Для участия необходимо до 3 мая 2026 года заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы (принимается не более трёх заявок от одного участника).

Фестиваль пройдёт в три этапа:

– заявочный (эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов ПФО);

– презентационный (финалисты реализуют работы на объектах городской среды с фото- и видеосъёмкой);

– финальный (публикация работ и роликов на сайте, голосование).

Итоги подведут в Кирове: победители (1-е, 2-е, 3-е места) получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты – 200, 150 и 100 тыс. рублей. Запланированы также мастер-классы, культурная программа и фестивальный день с художниками со всей России.