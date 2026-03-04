Кибербезопасность это просто: в Чувашии при поддержке партийного проекта «Цифровая Россия» состоялся лекторий по кибербезопасности для сотрудников Социального фонда России

В республике стартовала серия лекций по защите от киберугроз — в рамках партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» и региональной кампании Минцифры против мошенников «Не ведись» нацпроекта «Экономика данных».

Программу цифровой грамотности курирует Игорь Пугачев, председатель общественного совета проекта «Цифровая Россия» в Чувашии. Вместе с экспертами министерства он организует серию просветительских встреч по цифровой гигиене и защите данных. Лекции предназначены для специалистов, работающих с клиентами и большим объемом персональных данных.

В региональном отделении Социального фонда России, где обслуживают тысячи посетителей, включая пенсионеров — наиболее уязвимую категорию для мошенников, — разобрали актуальные угрозы: фишинговые письма, спам-звонки, переводы денег на «безопасные счета». Участники получили четкие инструкции — от проверки ссылок до верификации собеседников.

«Знание элементарных правил кибербезопасности важно для людей, оказывающих услуги в электронном виде, чтобы снизить риски, связанные с кибератаками, и предотвратить утечки конфиденциальной информации. - сказал Игорь Пугачев. «Наша задача — обеспечить полной и актуальной информацией специалистов разных сфер, в том числе СФР, чтобы они, могли грамотно и доступно объяснять жителям республики про безопасность цифровых инструментов, а также рассказать в каких случаях и где нужно проявлять бдительность, чтобы не оказаться жертвой мошенников», — отметил он.

Минцифры Чувашии.