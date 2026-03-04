Алла Салаева: парламентская работа без формальностей

Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе реализует положения «Народной программы», сформированные на основе наказов жителей. Работа депутата Аллы Салаевой сосредоточена на выработке системных решений в сфере туризма, социальной поддержки и развития инфраструктуры Чувашской Республики. Принятые парламентом инициативы уже дают ощутимые результаты — от обновления туристического законодательства до расширения мер поддержки семей и участников специальной военной операции.

Журналисты Чувашии провели рабочий день в Государственной Думе вместе с Аллой Салаевой, чтобы увидеть, как формируются федеральные решения. Ключевая часть парламентской деятельности проходит в профильных комитетах — именно там ведётся детальная проработка законопроектов, обсуждаются отраслевые проблемы и вырабатываются нормативные инициативы.

В день визита состоялось заседание Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры с участием Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. Министр представил итоги развития отрасли за 2025 год. Центральной темой обсуждения стал кадровый дефицит — сегодня он оценивается примерно в 300 тысяч специалистов. Максим Решетников отметил, что без повышения доходов работников отрасли и системной модернизации решить проблему невозможно.

Алла Салаева подчеркнула, что Чувашская Республика уже ощущает эффект федеральных решений: туристический поток превысил численность населения региона, количество судозаходов достигло 700. После завершения строительства причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке ожидается дальнейшее увеличение турпотока и расширение речной навигации.

За последние пять лет Государственной Думой принято 15 поправок к закону о туризме, что позволило отрасли перейти в обновлённый правовой формат. Создание профильного комитета по туризму стало стратегическим шагом — впервые за восемь созывов парламента. Алла Салаева курирует направление детского туризма, опираясь на многолетний управленческий опыт в сфере образования.

– Что такое туризм? Это новые инвестиции, развитие инфраструктуры, дополнительные рабочие места, поступления в местный бюджет. Не зря Чувашия в ПФО по рейтингу туристической привлекательности занимает одно из ведущих мест, — говорит Алла Салаева.

За время работы восьмого созыва принято 154 закона, направленных на защиту участников специальной военной операции и их семей. Речь идёт о правовом статусе, выплатах, социальных гарантиях, медицинской реабилитации и поддержке детей.

Алла Леонидовна подчёркивает:

– «Главный итог работы нынешнего созыва – сохранение социально ориентированной политики. Бюджет все эти годы, несмотря на санкции, оставался социальным. Приоритет – поддержка семей, детей, защита наших граждан. Это – конкретные решения: продление и индексация материнского капитала, меры поддержки многодетных семей, бесплатное горячее питание для младших школьников».

Председатель Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев отметил вклад Аллы Салаевой в развитие профильного направления:

«Комитета по туризму не было бы в таком качестве, как он есть сейчас, если бы там не было Аллы Леонидовны Салаевой. Я, как человек, скажем так, не совсем опытный именно в государственных структурах, получил, во-первых, ее поддержку экспертную; во-вторых, человеческую; а в-третьих, конструктивную».

В Чувашии продолжается реализация партийных проектов «Единой России», направленных на развитие социальной инфраструктуры. При поддержке главы республики Олега Николаева в рамках инициативы «Новая школа» строятся новые образовательные учреждения, проводится капитальный ремонт школ, запланирована модернизация детских садов.

Алла Салаева также возглавляет региональный проект «Крепкая семья», в рамках которого реализуются меры поддержки многодетных семей, молодых родителей, семей участников СВО и представителей старшего поколения.

Рабочий день в Государственной Думе наглядно продемонстрировал: системная парламентская работа напрямую влияет на развитие Республики. Социальная политика, поддержка семей и развитие туристической отрасли остаются ключевыми приоритетами федеральной деятельности депутата.