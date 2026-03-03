Удобство и доступность: в Чувашии внедряют новый подход к репродуктивной диспансеризации в рамках партийного проекта «Здоровое будущее»

На этих выходных по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева прошла состоялась стратегическая сессия для руководителей исполнительных органов власти и муниципальных округов Чувашской Республики «Практическое применение единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям в рамках проекта „Клиентоцентричность“». Ее участники работали над созданием различных жизненных ситуаций в рамках единой технологии проектирования решений. Этот метод направлен на разработку сервисов и услуг, ориентированных прежде всего на человека, а также учитывающих его потребности и жизненный контекст.

«Развитие принципов клиентоцентричности — это основа нашей работы: понятия «эффективный регион» и «государство для людей» стали для нас практическими инструментами. В прошлом году мы оптимизировали 104 жизненные ситуации, которые касались различных аспектов: это и поддержка рождаемости, реабилитация людей с инвалидностью, помощь некоммерческим организациям и другие. Благодаря этому более 250 тысяч жителей республики смогли быстрее и проще решить свои вопросы. Впереди — новые задачи. Наша цель неизменна: сделать государственные услуги понятными, безопасными и по-настоящему эффективными для каждого человека», — подчеркнул в своих социальных сетях Глава Чувашии Олег Николаев.

Как отметила министр здравоохранения Республики Лариса Тарасова, под руководством вице-премьера Правительства Чувашии Владимира Степанова на стратегической сессии были разработаны дополнительные меры по улучшению демографической ситуации путем укрепления репродуктивного здоровья населения республики.

«Мы создали и защитили усовершенствованный клиентский путь по прохождению репродуктивной диспансеризации жителями в возрасте от 18 до 49 лет, упростив процедуру оповещения и анкетирования. Новый алгоритм предусматривает полный цикл действий, включая отправку уведомлений и анкет пациентам в их личные кабинеты на портале государственных услуг, что значительно упростит и ускорит процедуру прохождения репродуктивной диспансеризации», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Продуктивная и длительная жизнь», а также партийного проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» данному направлению уделяется особое внимание. Только в 2025 году диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья прошло свыше 149 тысяч жителей Чувашии в возрасте от 18 до 49 лет.

Лариса Тарасова также отметила, что решение реализовать данную жизненную ситуацию обусловлено необходимостью повышения уровня рождаемости и улучшения репродуктивного здоровья населения. Важно своевременно выявлять проблемы со здоровьем, предотвращать развитие заболеваний и назначать необходимое лечение. Для достижения этой цели в Чувашии планируется внедрить современный цифровой сервис, позволяющий оперативно, точечно и эффективно передавать важную медицинскую информацию большому числу граждан.

«Цель внедрения нового подхода состоит в обеспечении удобства и доступности обслуживания жителей через создание единого клиентского маршрута. Это позволит упростить информирование граждан о значении диспансеризации, повысить эффективность распространения информации, уменьшить временные затраты пациента на обследование, обеспечить удобный выбор даты и времени визита к врачу и существенно увеличить количество охваченных диспансеризацией граждан репродуктивного возраста. Реализуя новую жизненную ситуацию, мы стремимся решить следующие задачи: повышение уровня защищенности наиболее уязвимых слоев населения благодаря проведению масштабной и качественной диспансеризации граждан репродуктивного возраста, укрепление их здоровья, сохранение фертильной функции и снижение общей заболеваемости», — рассказала министр в своих социальных сетях.

Минздрав Чувашии.