Мошенники похищают аккаунты, используя последние цифры входящих звонков

Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в сервисах и мессенджерах: злоумышленники обманывают жертв, получая от них последние цифры поступивших звонков.

По данным центра мониторинга Solar AURA ГК «Солар», схема выглядит так: злоумышленник под разными предлогами связывается с пользователем в социальной сети или мессенджере — например, для записи на услугу (маникюр, стрижку, фотосессию и пр.) — и предупреждает, что перезвонит с определенного номера для уточнения деталей. Пользователь действительно получает звонок с незнакомого номера, который почти сразу сбрасывается. В переписке мошенник просит назвать последние две или четыре цифры этого номера. Если человек сообщает эти цифры, злоумышленники могут с их помощью подтвердить вход в профиль и получить доступ к аккаунту в маркетплейсе, почте, мессенджере или другом сервисе.

Чтобы снизить риск потери аккаунта, рекомендуется соблюдать следующие правила безопасности:

пользоваться только официальными ресурсами и проверять их адреса через поисковик;

не передавать личные данные и реквизиты при общении с незнакомцами в мессенджерах и по телефону;

не называть никому коды подтверждения и последние цифры номеров телефонов;

использовать антивирусное программное обеспечение и актуальные версии приложений для защиты от фишинга и вредоносного ПО;

при возможности включать двухфакторную аутентификацию через независимые приложения-генераторы кодов или аппаратные ключи.

