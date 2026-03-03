Глава Чувашии наградил победителей первого конкурса наставников на госслужбе

В Чувашии подведены итоги первого республиканского конкурса «Лучший наставник года на государственной гражданской службе Чувашской Республики». Глава республики Олег Николаев вручил награды победителям и подчеркнул особую значимость института наставничества как основы для подготовки высококвалифицированных кадров и передачи профессионального опыта молодому поколению управленцев.

«Сегодня мы активно привлекаем молодежь в систему государственной службы, ищем новые решения по совершенствованию мотивации и стимулирования нашей деятельности, включая цифровизацию всех рабочих моментов. Наставник помогает молодым специалистам справиться с большим объемом информации и освоиться в работе, требующей быстрых и качественных результатов. Наша задача — поддержать новичка в стрессовой ситуации, помочь сориентироваться и спокойно, шаг за шагом, освоить сложные для него, но привычные для нас процессы», — отметил Олег Николаев.

В 2025 году для конкурсантов была организована образовательная программа с тренингами по развитию лидерских качеств, гибкости мышления и навыков публичных выступлений. Испытания проходили в несколько этапов, в ходе которых участники конкурса отрабатывали вопросы по поддержке молодых коллег при повышенной нагрузке и передаче опыта, представляли проекты адаптации новых специалистов. Все предложения будут включены в республиканскую базу лучших практик наставничества на государственной гражданской службе.

Победителям конкурса Глава республики вручил дипломы и ценные призы:

- I степени — Наталия Молякова, заместитель начальника отдела развития секторов экономики Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

- II степени— Светлана Калашникова, консультант отдела лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации Управления по контролю (надзору) в сфере образования Министерства образования Чувашской Республики.

— III степени — Илнар Иштеков, консультант отдела финансирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства и цифровизации Управления бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Чувашской Республики.

Сертификаты участника и поощрительный приз получили Надежда Михалукова, заведующая сектором правового обеспечения Министерства культуры Чувашской Республики, и Александр Васильев, консультант отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.