В Чувашии предложили новый подход к репродуктивной диспансеризации

В минувшие выходные под руководством Главы Чувашии Олега Николаева состоялась стратегическая сессия, участники которой искали пути повышения качества и доступности государственных услуг.

Одним из ключевых результатов работы стал новый алгоритм прохождения диспансеризации для жителей республики в возрасте от 18 до 49 лет, разработанный командой вице-премьера Владимира Степанова и министра здравоохранения Ларисы Тарасовой.

Суть нововведения: уведомления и анкеты для диспансеризации будут приходить в личные кабинеты на госуслугах. Там же можно будет выбрать удобную дату и время визита к врачу.

По словам Ларисы Тарасовой, это поможет жителям своевременно заботиться о своем здоровье для планирования родительства. Особое внимание этому направлению уделяется в рамках национального проекта «Продуктивная и длительная жизнь» и проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».

Так, в 2025 году свыше 149 тысяч жителей Чувашии прошли диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.

