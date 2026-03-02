Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Чувашию

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Чувашскую Республику. Жители и гости города Чебоксары смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны со 2 по 4 марта, пройдя обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта поездпобеды.рф. Выставка-музей разместится на железнодорожных вокзалах, где будет организовано посещение экспозиции. Проект в республике реализуется благодаря поддержке Главы Чувашии Олега Николаева, Правительства Чувашии при содействии чувашского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».



Организаторами выступили: Управление Главы Чувашской Республики по молодёжной политике, Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД», администрация г.Чебоксары, региональное отделение Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы».

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда и, как правило, заканчивается очень быстро в связи с высоким спросом. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. В соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», выставка имеет возрастное ограничение 12+.

Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим – Волонтерам Победы. Поэтому крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал с небольшим запасом по времени.

Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскуссию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

Справочно о регионе в годы ВОВ.

В Чувашскую республику было перебазировано оборудование 28 заводов, фабрик, цехов. Вместе с ними были эвакуированы и трудовые коллективы. Из Чувашии на фронт бесперебойно поставлялись хлеб, овощи, картофель, мясо, масло. В годы войны в Чувашии работало 15 эвакогоспиталей. Чувашия приняла во время войны около 27 тысяч детей, эвакуированных из оккупированных районов страны.

Более 120 тысяч жителей Чувашии награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», свыше 400 передовиков промышленности, транспорта и сельского хозяйства были удостоены орденов и медалей Советского Союза.

Из Чувашии на фронт были призваны более 208 тысяч жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй не вернулся домой.

54 тысяч человек награждены боевыми орденами и медалями, свыше 3,2 тысяч красноармейцев удостоены медали «За взятие Берлина». Звания Героя СССР удостоен 71 земляк и 22 воина чувашской национальности, родившиеся и проживавшие за пределами Чувашии, 16 человек являются полными кавалерами ордена Славы. В числе удостоенных звания Героя Советского Союза есть одна женщина – лётчица Зоя Ивановна Парфёнова-Акимова.

Работа экспозиции:

Чебоксары 2-4.03.2026 – с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20.

