Жители Чувашии могут предложить территории для благоустройства

С 2 по 26 марта в республике принимаются заявки на благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Городская среда».

Каждый житель старше 14 лет может предложить парк, сквер, аллею или другую территорию, которую важно привести в порядок. Для этого нужно зайти на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и заполнить электронную форму.

Все предложения рассмотрят в Минстрое Чувашии. Одобренные инициативы включат в перечень для Всероссийского голосования, где определят объекты, которые будут благоустроены в первую очередь.

Источник: чувашинформ.рф