21 февраля отмечался Международный день родных языков. Этот праздник — напоминание о том, что каждый язык уникален, а родная речь является ключом к культуре, традициям и истории народа. В нашей школе-интернате этому дню была посвящена череда увлекательных и познавательных мероприятий.

Самых маленьких воспитанников ждало занятие «Азбука вежливости: вежливые слова». В игровой форме ребята знакомились с сокровищами родного языка — словами приветствия, благодарности и пожелания добра. Дети не просто учили слова, они учились чувствовать их тепло и понимать, как важно использовать их в повседневной жизни.



А на внеклассном занятии «Гордость народа – родной язык» для учащихся 5-7 классов разговор шел уже более серьёзный. Школьники размышляли о том, почему важно беречь чистоту языка, как меняются слова со временем и почему даже в век интернета нужно сохранять уважение к великому наследию предков.



Воспитанники интерната присоединились к республиканской акции «Я читаю. Я расту», посвящённой 120-летию со дня рождения детской поэтессы Агнии Барто. Отдельным блоком прошли Яковлевские чтения «По страницам рассказов И.Я. Яковлева».



Не обошлось и без кинопросмотра. Фильм «Королевство потерянных языков» в доступной форме рассказал ребятам о том, что исчезновение каждого языка — это невосполнимая потеря для всего человечества. После просмотра многие признались, что им захотелось узнать больше о языках своих предков и соседей.



Л. Арсентьева, педагог Шумерлинской школы-интерната.