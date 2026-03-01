Как учились в старину?

В рамках Недели родного языка в 3-4-х классах Шумерлинской школы-интерната прошло увлекательное путешествие во времени.

Ребята познакомились с историей появления школ, узнали, как менялись учебные заведения, кем были учителя и как проходили уроки в далёком прошлом. Особый интерес и удивление нынешних школьников вызвал рассказ о старинных наказаниях – розгах и стоянии на горохе.



Ребята попробовали писать, используя старинную азбуку. Задачка оказалась для них не из лёгких! А еще они участвовали в викторине: разгадывали загадки о книгах и чтении, решали ребусы про грамоту и учёбу.



Л. Кошкарова, О. Кудрявцева, педагоги школы-интерната.