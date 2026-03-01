Через социальные сети и мессенджеры подросткам всё чаще предлагают подработку — разложить «закладки», передать свёртки, «просто помочь». Подобные предложения кажутся безопасными, однако на практике несут реальную угрозу оказаться вовлеченным в нелегальное распространение наркотических веществ.

Организаторы подобных схем используют подростков, обещая деньги и безнаказанность, но никогда не скажут о том, что в случае задержания наказание, в первую очередь, понесет именно исполнитель. Важно знать, что за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств уголовная ответственность наступает в ряде случаев уже с 14 лет, а санкция достигает 20 лет лишения свободы.



Так, в Башкирии вынесен приговор женщине и её несовершеннолетнему сыну, которые совместно занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков. Женщина получила партию запрещённых веществ, а её сын-подросток помогал раскладывать наркотики по тайникам. При задержании у них было изъято несколько десятков свёртков с наркотическими средствами. Суд признал обоих виновными и приговорил женщину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а её сына — к 3 годам воспитательной колонии. Мать также осуждена за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.



Если вам предлагают лёгкий заработок в интернете, то это повод насторожиться и отказаться. О подобных предложениях необходимо сообщать в правоохранительные органы.

Источник: Следственный комитет России.