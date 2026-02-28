Суд лишил отца права на выплаты за погибшего в зоне СВО сына

В настоящее время в судебной практике появилась новая категория дел – о лишении родителя права на получение единовременного пособия и всех иных компенсационных выплат в связи со смертью военнослужащего.

Выгодоприобретателями в случае гибели (смерти) военнослужащего являются в том числе его родители. Между тем, из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что факт биологического родства сам по себе не является достаточным основанием для получения выплат. Суды должны оценивать фактическое участие родителя в жизни ребенка.



Так, Шумерлинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Порецкого района, действовавшего в интересах матери погибшего военнослужащего, к его биологическому отцу о лишении права на получение выплат, причитающихся членам семьи военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы на территории Донецкой Народной Республики. Зарегистрированные брачные отношения между истицей и биологическим отцом погибшего были прекращены, когда сыну исполнилось 2 года. Но мужчина всё же обратился с заявлениями о выплате причитающихся ему денежных средств как члену семьи погибшего военнослужащего.



Судом было установлено, что ответчик после расторжения брака с истицей не принимал участия в воспитании своего сына, не интересовался его жизнью и здоровьем, не общался с сыном, не оказывал ему поддержку и материальную помощь вплоть до его совершеннолетия. То есть между ними фактические семейные и родственные связи отсутствовали.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.