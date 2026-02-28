Риск неврологических заболеваний связан с переизбытком некоторых продуктов

Риск развития целого ряда неврологических болезней, от депрессии и мигрени до болезни Альцгеймера и деменции, возрастает, когда человек неправильно питается, недополучает или, наоборот, «перебирает» с пищей тех или иных веществ. В некоторых случаях управлять рисками помогают принципы нейронутрициологии. Об этом говорится в научном обзоре, который опубликовали в высокорейтинговом журнале «Q1 Nutrients» вместе со своими коллегами ученые Сеченовского университета – заведующий кафедрой нервных болезней Института профессионального образования профессор Алексей Данилов и ассистент кафедры патологической физиологии Анастасия Бадаева.

Как показали исследования с участием 70 тысяч человек, увлечение ультраобработанными продуктами (чипсы, газировка, фастфуд, лапша быстрого приготовления, сосиски, сладкие йогурты, многие замороженные полуфабрикаты) связано с высоким риском деменции. То же касается депрессии – у молодежи с не самыми полезными пищевыми привычками она развивается чаще. Неправильное питание может способствовать и тому, что мигрень станет хронической.

Причиной таких изменений становятся сразу несколько механизмов. Например, ультраобработанные продукты, трансжиры (в том числе выпечка и маргарин), добавленный сахар (сладости, соусы) нарушают работу митохондрий – органелл, отвечающих за производство энергии. Из-за сбоя в работе митохондрий выделяются активные формы кислорода и азота (свободные радикалы), которые повреждают клетки, в том числе нейроны, ускоряя их износ и старение, – этот процесс называют окислительным стрессом. Пожалуй, самый известный пример подобных дисфункций – инсулинорезистентность, лежащая в основе сахарного диабета 2 типа.

Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс также способствуют развитию церебральной инсулинорезистентности, нарушению энергетического метаболизма нейронов и нейровоспалению, что повышает в первую очередь риск болезни Альцгеймера. И, наконец, из-за дурных пищевых привычек нарушается так называемая ось «кишечник — мозг». Это система двусторонней связи между пищеварительной системой и мозгом – они обмениваются информацией через блуждающий нерв, гормоны и иммунную систему. Если же на фоне дисбактериоза кишечника в мозг поступают поврежденные молекулы и токсичные отходы, это способствует нейровоспалению и может повышать риски, например, болезни Паркинсона.



Кроме переизбытка веществ, содержащихся во вредной пище, проблемы возникают из-за недобора жизненно необходимых организму элементов. Например, исследования показывают, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (его источники – тот самый рыбий жир, а также жирные сорта рыбы, морепродукты, семена льна, чиа, грецкие орехи) помогают регулировать систему мозга, отвечающую за настроение и мотивацию, снижают окислительный стресс и восстанавливают функции митохондрий, что снижает и тревогу, и депрессию. Для снижения симптомов депрессии и тревоги может понадобиться подстегнуть и производство нейромедиаторов, отвечающих за настроение, аппетит и когнитивные функции, – «гормона счастья» серотонина, дофамина и норадреналина. В этом участвуют предшественники этих гормонов триптофан (содержится в индейке и баранине), тирозин (можно получить из мяса, сыра, орехов) и гистидин (из мяса, рыбы, яиц, бобов, чечевицы), а также витамины B6, B12, фолиевая кислота и другие вещества.



Специалисты в области нейронутрициологии на основе научных данных подобрали наиболее “нутриентноплотные” продукты для профилактики депрессивных расстройств. Среди них субпродукты (говяжья печень), рыбная икра, листовая зелень, перец и крестоцветные овощи. В целом, средиземноморскую диету, основу которой составляют овощи, фрукты, зелень, бобовые, цельнозерновые продукты, рыба и морепродукты, признали нейропротективной – стимулирующей работу мозга.



Ученые делают ставку также на восстановление микробиома: клетчатка из фруктов и овощей питает «хорошие» бактерии, которые производят бутират, выступающий природным противовоспалительным средством, успокаивающим и восстанавливающим кишечник. На помощь приходят и моноштаммовые пробиотики, некоторые из которых называют психобиотиками из-за их влияния на мозг через ось «кишечник — мозг». Исследования показывают, что у пациентов с болезнью Паркинсона пробиотики помогают справляться с запорами – одним из ранних признаков заболевания, возникающих задолго до появления более заметных симптомов, таких, как тремор. Современные данные также свидетельствуют, что такая терапия может оказывать положительное влияние на двигательные и когнитивные функции, улучшая качество жизни пациентов. Благодаря прямой связи между кишечником и мозгом исследователи рассматривают пребиотики и пробиотики как потенциально полезные для профилактики болезни Альцгеймера, инсульта и рассеянного склероза.



Кроме того, защищать мозг способны неперевариваемые олигосахариды – тип клетчатки, особые волокна, которые не расщепляются в верхних отделах пищеварительной системы, а достигают толстой кишки, где служат пищей для полезных бактерий. Олигосахариды входят в состав козьего молока, злаков, бобовых, лука, чеснока, цикория. Но любые нутриенты полезны только в определенных дозах и по назначению врача. Например, дефицит меди может приводить к нарушениям работы нервной системы, снижению координации, слабости мышц, проблемам с памятью и вниманием, так что врач может назначить пациенту добавки, содержащие медь. Но ее переизбыток смертельно опасен.



А. Ковалёв.