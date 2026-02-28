За год количество обследований в кабинете диабетической ретинопатии при Республиканской офтальмологии увеличилось на 37%

Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее», который на территории Чувашской Республики курирует министр здравоохранения Лариса Тарасова, направлен на сохранение здоровья граждан и повышение продолжительности жизни, что соответствует ключевым национальным целям развития России. Как отметила руководитель Минздрава Чувашии, сегодня медицинское сообщество уделяет особое внимание диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями и повышению качества специализированной медицинской помощи.

Второй год в Республиканской клинической офтальмологической больнице функционирует кабинет диабетической ретинопатии. Он был открыт в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Главная его цель — увеличение охвата осмотром офтальмолога пациентов с сахарным диабетом, а также доступность и своевременность оказания всех видов офтальмологической помощи по показаниям согласно клиническим рекомендациям.

«Для обеспечения ранней диагностики диабетических осложнений глаз кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе портативной фундус-камерой, позволяющей выполнять фотографии глазного дна и архивировать снимки, что важно при наблюдении в динамике пациентов с патологией глазного дна. Это позволяет врачам выявлять даже самые начальные признаки заболевания и назначать адекватное лечение, а также наглядно объяснять пациентам состояние здоровья глаз и суть проводимого лечения», — отметила Лариса Тарасова.

Осмотры в кабинете диабетической ретинопатии осуществляются по предварительной записи согласно установленному графику, а также периодически проходят Дни открытых дверей — ближайший состоится 12 марта. За 2025 год осмотрено порядка 1400 пациентов, что на 37% превышает показатель предыдущего года. Значительно увеличилось число исследований на оптическом когерентном томографе для диагностики макулярного отека. Специалисты выполнили около 1000 таких процедур, выявивших необходимость лечения у 249 пациентов, которым была проведена специальная терапия, что на 67% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в больнице разработаны специальные брошюры и буклеты с полезной информацией о сахарном диабете и его влиянии на зрение. Особое внимание уделяется контролю уровня сахара в крови, соблюдению диеты, здоровому образу жизни и важности регулярных осмотров у врача-офтальмолога.

«Анализ эффективности работы кабинета диабетической ретинопатии подтвердил высокую потребность и пользу данного направления медицинской помощи. Однако для дальнейшего качественного расширения и увеличения объема оказываемой помощи необходимо дополнительное техническое оснащение. Совместно с вице-премьером Правительства Чувашии Владимиром Степановым мы уже работаем над тем, чтобы изыскать возможности для оснащения кабинета новейшим оборудованием, необходимым для оказания высококвалифицированной специализированной офтальмологической помощи жителям региона», — поделилась в своих социальных сетях министр.

Минздрав Чувашии.