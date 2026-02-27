Расширяются возможности для получения «спортивного» налогового вычета

С 2019 года при государственной поддержке появляется все больше возможностей для занятий спортом: развивается спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», прогрессирует детский спорт, развиваются направления адаптивного спорта и ресоциализации

ветеранов СВО. С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», и одна из важнейших целей государственной программы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70 % россиян.

По этой государственной программе с 2026 года еще больше людей смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги: будет расширен перечень организаций и дополнен список условий предоставления такого вычета. Сроки формирования специального перечня спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, где граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, продлены до 1 марта 2026 года. Правительство упростило процедуру отбора спортивных организаций, за услуги которых граждане могут получить налоговый вычет.



Теперь Минспорт России будет ежегодно самостоятельно формировать предварительный список организаций и ИП на основе данных государственных реестров по профильным кодам ОКВЭД, связанным со спортивной деятельностью. Сформированный массив данных министерство направляет в регионы для последующей проверки. Регионы в свою очередь обеспечивают сбор официальных согласий от организаций и предпринимателей, предварительно включенных в перечень, а также подтверждают соответствие установленным критериям. В Минспорт России возвращаются сведения только по тем участникам рынка, которые подтвердили свое соответствие требованиям и выразили согласие на включение. Уже подготовлен и разослан в регионы для верификации перечень из 53377 компаний и предпринимателей. По плану ведомства, не менее 10 тыс. из них пройдут проверку. Для сравнения – в прошлом году список профильных организаций включал лишь 5868 наименований.



Если человек занимается физкультурой и спортом в одной из организаций, включенных в перечень Минспорта, он может получить налоговый вычет. Максимальная сумма вычета – 19,5 тыс. рублей, а предельная сумма расходов, из которых он может быть рассчитан, – до 150 тыс. рублей. Вычет можно получить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет, а также за детей до 24 лет, которые учатся очно в аккредитованных учреждениях СПО и вузах. Кроме того, на вычет может претендовать только трудоустроенный человек с официальной зарплатой. С 2026 года налоговый вычет также предоставляется налогоплательщикам, оплатившим занятия спортом за своих родителей, получающих пенсию.



Как получить налоговый вычет:

В налоговой инспекции по месту жительства. Для этого нужно заполнить и предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. У работодателя. Потребуется комплект документов (копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек) и заявление в налоговый орган по месту жительства на получение уведомления о праве на социальный налоговый вычет. Такое уведомление получают по истечении 30 календарных дней, приносят работодателю, оно является основанием для того, чтобы НДФЛ не удерживался из зарплаты. Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Получить доступ туда можно через сайт ФНС или через онлайн-приложение. В таком случае справку 3-НДФЛ и пакет документов предоставлять не потребуется.



Источник: АНО «Национальные приоритеты».