Расширяются возможности для получения «спортивного» налогового вычета

С 2019 года при государственной поддержке появляется все больше возможностей для занятий спортом: развивается спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», прогрессирует детский спорт, развиваются направления адаптивного спорта и ресоциализации
ветеранов СВО. С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», и одна из важнейших целей государственной программы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70 % россиян.
По этой государственной программе с 2026 года еще больше людей смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги: будет расширен перечень организаций и дополнен список условий предоставления такого вычета. Сроки формирования специального перечня спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, где граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, продлены до 1 марта 2026 года. Правительство упростило процедуру отбора спортивных организаций, за услуги которых граждане могут получить налоговый вычет.
Теперь Минспорт России будет ежегодно самостоятельно формировать предварительный список организаций и ИП на основе данных государственных реестров по профильным кодам ОКВЭД, связанным со спортивной деятельностью. Сформированный массив данных министерство направляет в регионы для последующей проверки. Регионы в свою очередь обеспечивают сбор официальных согласий от организаций и предпринимателей, предварительно включенных в перечень, а также подтверждают соответствие установленным критериям. В Минспорт России возвращаются сведения только по тем участникам рынка, которые подтвердили свое соответствие требованиям и выразили согласие на включение. Уже подготовлен и разослан в регионы для верификации перечень из 53377 компаний и предпринимателей. По плану ведомства, не менее 10 тыс. из них пройдут проверку. Для сравнения – в прошлом году список профильных организаций включал лишь 5868 наименований.
Если человек занимается физкультурой и спортом в одной из организаций, включенных в перечень Минспорта, он может получить налоговый вычет. Максимальная сумма вычета – 19,5 тыс. рублей, а предельная сумма расходов, из которых он может быть рассчитан, – до 150 тыс. рублей. Вычет можно получить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, в возрасте до 18 лет, а также за детей до 24 лет, которые учатся очно в аккредитованных учреждениях СПО и вузах. Кроме того, на вычет может претендовать только трудоустроенный человек с официальной зарплатой. С 2026 года налоговый вычет также предоставляется налогоплательщикам, оплатившим занятия спортом за своих родителей, получающих пенсию.
Как получить налоговый вычет:
- В налоговой инспекции по месту жительства. Для этого нужно заполнить и предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.
- У работодателя. Потребуется комплект документов (копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек) и заявление в налоговый орган по месту жительства на получение уведомления о праве на социальный налоговый вычет. Такое уведомление получают по истечении 30 календарных дней, приносят работодателю, оно является основанием для того, чтобы НДФЛ не удерживался из зарплаты.
- Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Получить доступ туда можно через сайт ФНС или через онлайн-приложение. В таком случае справку 3-НДФЛ и пакет документов предоставлять не потребуется.
Источник: АНО «Национальные приоритеты».