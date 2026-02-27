Пожарная безопасность при эксплуатации печей

За истекший период 2026 года на территории республики зарегистрировано 134 пожара (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) на 20 пожаров), при которых погибли 11 человек, травмы различной степени тяжести получили 15 человек.

На территории Шумерлинского муниципального округа также складывается неблагоприятная обстановка с пожарами и их последствиями. С начала текущего года уже зарегистрированы 8 пожаров (увеличение в 2,7 раза) и 1 трагический случай гибели человека на пожаре (в пос. Мыслец). Рост количества пожаров наблюдается на объектах, не поднадзорных МЧС России, – это жилой сектор.



В домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обращать особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возникают из-за их перекала (топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час.), появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.



Чтобы этого не произошло, надо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный лист без прогаров и повреждений, размером не менее 0,5 х 0,7 м.

Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены, дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5×5 мм). Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений. Чистку дымоходов и печи от сажи производите перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца. Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям. Не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.



Не допускается эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также печи незаводского производства, топить печи с открытыми дверцами и топливом, не предназначенным для данной печи. Нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы, использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.



Если вы пользуетесь печным отоплением, регулярно осматривайте свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, гаражах, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, незамедлительно примите меры по их устранению.



Не пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может быть, и жизнь. Ведь последствия пожара несопоставимы ни с какими расходами на ремонт «домашнего очага».



Если пожар произошёл, необходимо как можно скорее сообщить о нём по номеру 101 или 112!



ОНДиПР по г. Шумерле и Шумерлинскому муниципальном округу.