Подарки для бойцов

Активистки женсовета Шумерлинского муниципального округа присоединились к сбору подарков для бойцов, проходящих лечение в госпиталях. Инициатива Фонда развития Чувашии «Пĕрле» и Союза женщин республики была направлена на то, чтобы порадовать наших военнослужащих к празднику 23 Февраля.

Члены женсовета, представители первичных отделений, а также сотрудницы библиотек округа подготовили 25 наборов. В каждый вошли средства личной гигиены, чай, сладости и письма детей. В этот раз свои трогательные послания подготовили учащиеся Туванской и других школ округа.

Коробки с подарками направлены в фонд для передачи участникам специальной военной операции.



Совет женщин Шумерлинского округа.