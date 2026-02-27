Ищу корни семьи Федяниных

Здравствуйте! Хочу восстановить родословную и узнать о своих дедушке и бабушке по линии отца. Они уроженцы села Воскресенское Сергачского района Нижегородской области.



Дедушка — Федянин Федор Алексеевич, 1886 г. р., русский, работал столяром-шаблонщиком на Шумерлинском деревообрабатывающем комбинате. О бабушке ничего не знаю. Отец — Федянин Алексей Федорович, 1926 г. р., во время Великой Отечественной войны работал токарем на заводе № 471 (ныне комбинат автофургонов). Жили в Шумерле, на улице Чехова, 17. Семья была многодетной (17 детей).

Большая просьба: если кто есть из внуков или правнуков этой семьи, отзовитесь.



Л. Федянина.



Номер телефона Ларисы Федяниной можно узнать в редакции газеты 8(83536)2-02-52.