Главный инфекционист Минздрава Чувашии Сергей Ефимов рассказал, как в республике выявляют и лечат гепатит С

Чувашия присоединилась к Неделе по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С, объявленной в России с 9 по 15 марта. О том, какая в Чувашии ситуация с заболеваемостью гепатитом С, как выявлять заболевание и как его лечить рассказывает главный внештатный специалист Минздрава Чувашии по инфекционным болезням Сергей Ефимов.

Что важно знать каждому?

Гепатит С — вирусная инфекция, поражающая печень. «Ласковый убийца» — так его называют из-за бессимптомного, в 70–90% случаев, течения, способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний и медленного, тихого протекания болезни. О том, что у него вирус гепатита С большинство пациентов узнает случайно, после прохождения профилактических осмотров, перед подготовкой к беременности или на станциях переливания крови, куда они обратились в качестве донора. У таких пациентов не наблюдалось никаких симптомов — ни увеличения печени, ни желтухи, они чувствовали себя здоровыми. В 2025 году в Чувашской Республике 269 пациентам установлен диагноз хронический вирусный гепатит С.

Как происходит заражение?

Заражение вирусом гепатита С происходит через кровь инфицированного человека. В группе риска находятся люди, употребляющие инъекционные наркотики, любители татуировок, пирсингов и посетители косметологических, маникюрных салонов, в которых недобросовестно относятся к стерилизации инструментов. Кроме того, вирус гепатита С передается половым путем, а также от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов. Бывают и другие случаи: в моей многолетней практике был инцидент, когда молодой врач-хирург был инфицирован вирусом при попадании в глаз крови пациента с гепатитом С.

Способы защиты от гепатита С.

Вакцинации от вируса гепатита С не существует, поэтому вся ответственность по профилактике ложится на самого человека. Очень важно защитить себя от возможного контакта с чужой кровью: использовать индивидуальные средства гигиены – зубную щетку, бритву, ножницы и т. д. Избегать беспорядочных и незащищенных половых контактов. Косметологические и другие процедуры следует получать в специализированных учреждениях, где соблюдаются правила безопасности, используются стерильные инструменты. Носитель вируса обязан информировать своих половых партнеров о заболевании, несмотря на то, что половой путь заражения – не ведущий, конечно же, использовать барьерные средства защиты. В то же время необходимо напомнить, что человек с гепатитом С в быту не опасен – через рукопожатия, поцелуи, предметы домашнего обихода данный вирус не передаётся.

Благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» населению в рамках обязательного медицинского страхования доступны такие меры по борьбе с инфекцией и распространением хронического вирусного гепатита С, как скрининговое обследование на наличие антител к вирусу гепатита С у взрослых старше 25 лет, обеспечение лекарственными средствами пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, а также проведение противовирусной терапии в условиях дневного стационара.

Минздрав Чувашии.