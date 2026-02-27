В Чувашии прогнозируется «большая вода»

По предварительной оценке развития весеннего половодья, в 2026 году на территории Чувашской Республики максимальный уровень воды от таяния снега и льда прогнозируется выше нормы, приток воды в Чебоксарское водохранилище ожидается выше средних многолетних значений. В зоны возможного подтопления попадают 57 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях.

Руководителям органов местного самоуправления республики и организаций необходимо постоянного контролировать состояние гидротехнических сооружений, водоотводных каналов, ливневой канализации и дренажей, водопропускных труб и коллекторов, а при выявлении проблемных мест незамедлительно организовать работу по их ремонту, расчистке от снега, наледи и мусора.



Для прогнозирования развития гидрологической обстановки на территории республики расположены 5 стационарных гидрологических постов Чувашского ЦГМС, которые размещены на реках Сура, Волга и Большой Цивиль.



Для обеспечения готовности сил и средств ТП РСЧС Чувашской Республики в период с 11 по 12 марта под руководством МЧС России спланировано проведение всероссийских командно-штабных учений с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков. На случай осложнения паводковой обстановки будут подготовлены 18 пунктов временного размещения населения общей вместимостью 5370 человек.



По информации mchs.cap.ru.

От редакции

Одной из тем прошедшего 18 февраля Единого информдня стала как раз подготовка к весеннему половодью. Как сообщил участникам встречи в Юманайской библиотеке заведующий сектором по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и специальных программ Владислав Александров, в Шумерлинском округе 3 населенных пункта входят в зону риска по подтоплению. Это Большие и Русские Алгаши и поселок Волга. Как и в других муниципалитетах, в нашем округе создана и работает противопаводковая комиссия, за 9 гидротехническими сооружениями, находящимися на территории округа, закреплены ответственные лица. Вся информация по паводковой ситуации будет поступать в ЕДДС.