Врачи Республиканской клинической больницы помогли пациентке с тяжёлой пневмонией и полиорганной недостаточностью

В феврале в Республиканскую клиническую больницу из Батыревского муниципального округа экстренно по линии «санитарной авиации» была переведена пациентка с тяжёлой пневмонией, осложнённой сепсисом и полиорганной недостаточностью. В таких жизнеугрожающих ситуациях прогноз неблагоприятен и вопрос идёт о жизни и смерти. Поэтому требовалась срочная специализированная медицинская помощь с применением аппарата для экстракорпоральной гемокоррекции, а также мультидисциплинарный подход в лечении. В Республиканской клинической больнице помощь оказывали врачи-анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эндоскописты и оториноларингологи.

При лечении применялся мультифильтрат, аппарат экстракорпоральной детоксикации. О его роли в лечении рассказывает заведующий отделением анестезиологии-реанимации – врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Рыжов. «Полиорганная недостаточность – это угрожающее жизни состояние, при котором страдают функции нескольких жизненно-важных систем, органов (почки, печени, головной мозг, сердце, лёгкие). Поступившая пациентка Б. с пневмонией была в крайне тяжёлом состоянии. В качестве одного из компонентов интенсивной терапии применялся аппарат мультифильтрат, с помощью которого замещается утраченная функция почек, уменьшается выраженность системного воспалительного ответа и интоксикации. Происходит это за счёт удаления из организма вредных веществ. Процедура проводилась около суток. На фоне проведенной терапии, благодаря процедурам экстракорпоральной гемокоррекции, состояние пациентки значительно улучшилось, клинико-лабораторные показатели нормализовались. Пациентка с позитивной динамикой для дальнейшего лечения была переведена в больницу по месту прикрепления», – отметил Дмитрий Викторович.

Процедуры экстракорпоральной детоксикации – это один из вариантов заместительной почечной терапии и проводится пациентам, находящимся в критическом состоянии с поражением органов и воспалительными процессами. Применение современных методик лечения играет важную роль при восстановлении пациентов и поддержании нарушенных функций жизненно важных органов и систем человека.

