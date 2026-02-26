Врачи Центральной городской больницы спасли молодого вегана в состоянии крайнего истощения

Худоба, выраженная слабость тела, утомляемость, бессонница, нарушение памяти – в таком измученном виде бригада скорой помощи застала 24-летнего парня, увлекшегося веганством. Около года он не ел мясо и рыбу, в основном его рацион составляли овощи.

Близкие вовремя забили тревогу и вызвали медиков. В стационаре Центральной городской больницы у пациента был выявлен критически низкий уровень гемоглобина — 60 г/л, что говорило о тяжелой степени анемии (норма для мужчин составляет 130-140 г/л). Это очень опасное состояние, при котором нарушается доставка кислорода к органам, что может привести к тяжелым последствиям для сердечно-сосудистой системы и всего организма.

«Пациенту было проведено переливание крови, он был стабилизирован. Врачи настоятельно рекомендовали молодому человеку ввести белки в рацион питания, а также сделать его более разнообразным. В противном случае неминуема дистрофия органов и иммунодефицитное состояние, что может закончится плачевно. Пациент прислушался к нам, и сегодня идет на поправку», – рассказывает заместитель главного врача Центральной городской больницы Людмила Щукина.

Отметим, коррекция рациона питания — это не просто диета, а инвестиция в здоровье, способствующая повышению физической работоспособности и улучшению качества жизни населения.

Напомним, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» при поликлиниках в Чувашии действуют Центры здоровья для взрослых, где всех жедающие могут пройти комплексное обследование на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, включая измерение артериального давления, определение индекса массы тела и анализ состава тела с помощью биоимпедансометрии. На основе полученных данных разрабатывается индивидуальная программа по изменению образа жизни, в том числе питания и физической активности.

Минздрав Чувашии.