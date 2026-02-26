Более 31 тысячи жителей Чувашии воспользовались возможностью записаться на прием к врачу через МАХ

В рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», направленного на повышение доступности первичной медицинской помощи, республика продолжает интегрировать цифровые сервисы здравоохранения в национальный мессенджер МАХ.

В своих социальных сетях министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова отметила, что жители республики имеют удобный доступ к медицинским услугам прямо через мессенджер: каждый может легко записаться на прием к врачу, воспользоваться услугами телемедицины для консультаций с врачами дистанционно, оформить закрытие больничного листа, а также получить медицинские документы.

«С момента запуска чат-бота более 31 тысячи человек воспользовались возможностью записаться на прием к врачу через МАХ, состоялось свыше 3,4 тысяч телемедицинских консультаций, а также было закрыто более 2,7 тысяч больничных листов. Работу по дальнейшему внедрению и интеграции цифровых сервисов продолжаем, чтобы обеспечить максимальное удобство для пациентов», — отметила министр.

Напомним, для того, чтобы записаться к врачу вам необходимо запустить специальный чат-бот в мессенджере МАХ — https://max.ru/medicine_chuv_bot и следовать дальнейшей инструкции.

Минздрав Чувашии.