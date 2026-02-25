Республиканский фестиваль собрал юных патриотов

25 февраля во Дворце детского и молодёжного творчества состоялся республиканский фестиваль военно-патриотических клубов, кадетских классов и отделений юнармии «Нам этот мир завещано беречь». Он собрал более 260 юных патриотов из 12 муниципалитетов республики.



Со словами приветствия к участникам обратились председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Сергей Яргунин, помощник депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой, депутат окружного Собрания Алексей Жданович, начальник отдела молодежных проектов и программ Управления Главы Чувашии по молодёжной политике Елена Иванова, директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Дмитрий Ефимов и другие. Они пожелали ребятам успехов в конкурсах и выразили благодарность в адрес организаторов. В открытии фестиваля также принимали участие ветераны различного рода войск и участники СВО, что подчеркнуло важность военно-патриотического воспитания в республике.



После прохождения строевым шагом 29 отрядов кадетских и военно-патриотических формирований отправились на конкурсные площадки. Им предстояло пройти испытания в строевой подготовке, в военно-исторической викторине, в неполной разборке-сборке автомата Калашникова и военизированной эстафете, продемонстрировать исполнительское мастерство в творческом конкурсе «Страна непобедима, когда един народ!» и вальсе кадет.



Все участники достойно справились с конкурсными испытаниями. Приятно отметить, что в числе победителей есть шумерлинцы. Среди военно-патриотических клубов и объединений в своих возрастных группах 2-е места заняли команда «Время патриотов» школы № 1 и ВПК «Гусары» Дворца детского и молодежного творчества. Среди отделений юнармии (11-13 лет) 3-го места удостоились «Патриоты» школы № 2.



Военно-патриотический фестиваль показал хорошую физическую подготовку молодежи и готовность подрастающего поколения защищать и беречь свою страну.

Татьяна Александрова.







