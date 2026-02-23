Дорогие мужчины, с праздником
23 Фев
Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 23...
23 Фев
Уважаемые коллеги и ветераны!Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём...
23 Фев
Уважаемые шумерлинцы, защитники Отечества!Примите самые искренние...
20 Фев
Безопасность жителей прежде всего: решаем вопрос очистки кровель аварийных домов
Вопрос очистки крыш от снега, наледи и сосулек в многоквартирных домах,...
20 Фев
Капитальный ремонт «Родничка» продолжается
Ремонт социально значимых объектов - это всегда большая ответственность. К...