Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!



23 Февраля — это всенародный праздник, который олицетворяет доблесть, патриотизм и преданность Родине. В этот день мы чествуем не только тех, кто стоит на страже государственных границ, но и всех мужчин, чей повседневный труд, ответственность и сила духа служат надежной опорой для их семей и основой для развития страны.



Мы гордимся тем, что работаем и созидаем на шумерлинской земле, внося свой вклад в ее промышленный потенциал и благополучие. Нам особенно ценно осознавать, что нас окружают люди, которым присущи такие черты характера, как мужество, выдержка и готовность прийти на помощь.



В праздничный день желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах всегда царят тепло, уют и взаимопонимание, а каждое доброе начинание завершается успехом. С праздником вас, защитники Отечества!



Правление корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».