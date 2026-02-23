Уважаемые коллеги и ветераны!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём защитника Отечества!



Этот знаменательный день — не просто календарная дата, а живой символ непреходящих ценностей: мужества, стойкости, чести и доблести. Его глубокая историческая основа напоминает нам о преемственности поколений, о подвигах предков и о непрерывной цепи служения Отечеству.



С самого детства этот праздник входит в нашу жизнь как важный ориентир, он учит нас уважать героическое прошлое народа, брать пример с тех, кто проявил лучшие человеческие качества в служении Родине. Через него мы осознаём ценность долга, ответственности и самоотверженности.



От всей души желаю вам крепкого здоровья — основы всех достижений и радостей жизни, непоколебимой стойкости — чтобы любые трудности становились ступенью к новым вершинам, уверенного движения к поставленным целям — пусть каждый шаг приближает вас к заветным мечтам, стабильности и ясности завтрашнего дня — чтобы вы всегда могли планировать и воплощать задуманное, профессиональных побед — пусть труд приносит удовлетворение и признание, личного благополучия — чтобы в сердце всегда жили радость и гармония.



Пусть рядом с вами будут надёжные товарищи, на которых можно положиться в любой ситуации, а домашний очаг согревает теплом, миром и взаимопониманием.



Мы искренне ценим ваш вклад в общее дело и гордимся тем, что работаем вместе. Ваши преданность, профессионализм и человеческие качества — это фундамент наших общих успехов.



Генеральный директор АО «КАФ» Алексей Зименков.