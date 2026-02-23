Уважаемые шумерлинцы, защитники Отечества!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 Февраля – это символ мужества, доблести и чести, праздник тех, кто стоит на страже интересов России и её граждан.



В этот день мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, чей подвиг навсегда вписан в историю Чувашии и всей страны. Мы чествуем военнослужащих, которые сегодня с честью выполняют свой долг, обеспечивая безопасность и суверенитет нашей Родины.



Быть защитником Отечества – почетная миссия. Это значит быть верным присяге, своей семье и родной земле. Чувашия всегда славилась своими сыновьями – сильными духом, ответственными и преданными своему делу.



Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и мирного неба над головой! Пусть в каждом доме царят тепло и уют, а удача сопутствует во всех начинаниях на благо Чувашии и России!



Заместитель председателя Госсовета Чувашии, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Виктор Горбунов, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников.