Смысл слов «друг» и «дружба» понял только там…

Герой нашего рассказа — Евгений Егоров. Он родился в Чувашии, вырос в деревне и с малых лет знает цену труду. В декабре 2024 года он добровольно принял решение отправиться на передовую. Сейчас Евгений уволен из Вооруженных Сил по ранению и проходит медицинскую реабилитацию.

В преддверии Дня защитника Отечества газета пригласила бойца в гости и расспросила обо всём: о детстве, о семье, о вере и о том, как меняется отношение к жизни.

Корр.: Евгений, расскажите немного о себе. Где Вы родились, как прошло детство?

— Родился я в 1995 году в Порецком районе, в селе Козловка. Это рядом. Потом семья переехала в Шумерлинский район. Мать работала на ферме. Есть у меня брат и сестра. Я парень деревенский, к труду приучен с детства.



Любимым уроком в школе были, конечно, труды. Учитель труда мне доверял, даже ключи от кабинета оставлял. Когда самого учителя не было, особенно зимой, ломались лопаты или что-то еще — я в любое время мог зайти и починить. Желание было, нравилось мне это.

В деревне с юных лет я большую часть времени проводил на тракторе. С утра встал, глаза протер, оделся — и сразу на трактор. Целый день в поле. Работа разная, по сезону. Зимой тоже находились занятия. Помню, с отчимом ходили купаться в прорубь на Крещение. У нас позади огорода есть плотина. Вот девятнадцатого числа прорубь рубили и купались там.

Корр.: Что было после школы?

— После школы поступил в политехнический техникум в Чебоксарах. Осваивал профессию автомеханика. После окончания учебы, в 2014 году, сразу пошел в армию. Срочную службу проходил в Тамбове. Демобилизовался в звании рядового. Рядовым до сих пор и остался.



Корр.: Как складывалась жизнь после армии?

— После армии работал в Цивильске. Туда же перевез свою будущую жену Людмилу. Она родом из Туван. Мы были знакомы еще до армии, но встречаться начали, только когда я отслужил. В 2017 году мы поженились. Сейчас подрастают два сына: Дмитрий и Роман. Старшему на днях исполнилось 7 лет, младшему летом будет 4.

Потом переехали в Шумерлю и я устроился работать в ШЗСА. Два с лишним года отработал на заводе.



Корр.: Как Вы приняли решение отправиться на СВО?

— Всё получилось неожиданно даже для самого себя. Сидел, смотрел в Телеграме видеоролики про СВО. И решил, что тоже должен быть там, с нашими ребятами. На следующий день, ни слова никому не сказав, пошел в военкомат и написал заявление. Вечером пришел домой и обо всем рассказал жене. Потом подписал контракт и 29 декабря 2024 года уехал сначала в учебный центр, а затем уже на СВО.



Вообще, я хотел попасть в наш, чувашский, батальон, потому что там друзей, знакомых очень много. Но не получилось, к сожалению. Служить послали в 74-ю отдельную мотострелковую бригаду (ее еще называют «Бешеные псы») на покровское направление.



Корр.: Это тяжелый участок фронта?

— Легкого там нет нигде…

Корр.: Кем служили?

— Изначально я попал в бригаду закрепления. «Закрепы» заходят на участок после штурмовиков и закрепляются на новой занятой территории. Но, как часто бывает на фронте, действовать приходилось по обстоятельствам.



Однажды нужно было идти километров восемь. Шли ночью, разделившись на небольшие группы по 20 человек. Там очень темные ночи. И пока мы шли до нашей точки, всё переигралось. В какой-то момент мы поняли, что идем первые, то есть из «закрепов» стали штурмовиками. Обстоятельства меняются быстро и надо быть готовым ко всему.



Корр.: Что помогает там держаться и идти вперёд?

— Вера, наверное, самое главное. Молился Богу как мог. Всегда говорил: «Пускай ранит, но лишь бы только остаться живым, потому что ждет семья, мама». И вот так каждое утро и вечер.

Однажды, помню, мы освобождали одну деревню и укрылись в маленьком деревянном домике. А там икона лежала на полу. Мы её подняли, протёрли, поставили. Напарник мой знал молитвы, начал читать. И ровно в это время прилетел снаряд. Напарник остался цел, а меня ранило — осколок попал в спину. Может быть, благодаря молитве и остались живы. Рука не работала, но встать смог. И начали оттуда выбираться.



Корр.: Как было после ранения?

— До точки эвакуации я не дошел, просто уже не мог идти. Меня оставили в одной деревне, позже вывезли. А потом была дорога в госпиталь. Позвонить никому не мог, не было связи. Супруге позвонил наш командир, сказал, чтобы не переживали, я живой, но попал в госпиталь. Только когда уже границу пересекали и на территорию России выехали, получилось позвонить жене самому.

Корр.: Получали ли вы поддержку от волонтеров?

Волонтерские коробки со всей России доходили до нас регулярно. Медикаменты, продукты, вещи. Много чего было. Всё нам выдавалось. Антидроновые одеяла неоднократно спасали нам жизни. Они действительно работают, всё тепло держат внутри, только потеешь в них сильно, ведь они сделаны из специальных материалов, которые позволяют стать невидимым для вражеских дронов и тепловизоров.



Корр.: Как поменялось Ваше отношение к жизни после службы?

— Я понял смысл слов «друг» и «дружба». Там это совсем не то, что здесь. Там от того, какой человек рядом, зависит жизнь. Вот там слово «дружба» понимаешь в полной мере. Сейчас мне кажется, что здесь это слово почти потеряло смысл.



Так же и 23 Февраля. Раньше для меня это был просто дополнительный выходной. А сейчас начал относиться к нему совсем по-другому. И все даты, связанные с боевыми действиями, теперь воспринимаются иначе.



Корр.: Есть ли у Вас мечта?

— Была мечта дом купить. Ее недавно исполнил. Купил домик в Шумерлинском районе. Летом в деревне для детей раздолье! Хочу еще выучиться и получить права тракториста-машиниста. В центре занятости обещали сообщить, как только будет такое обучение.



Корр.: Что посоветуете тем, кто сейчас думает о том, идти ли на СВО?

— Если такое желание есть, то, наверное, надо. Там подразделений очень много: и БПЛА, и тыловые части, и на границе. Даже вакансии кинологов есть.

Корр.: Евгений, поздравьте наших читателей с Днём защитника Отечества.

Поздравляю всех мужчин, всех защитников с праздником! Желаю прежде всего крепкого здоровья, мирного неба над головой — чтобы дети росли спокойно. Это самое главное!

И не забывайте о тех ребятах, которые сейчас там, на передовой. Пусть каждый знает, что дома его ждут и любят! Веры вам, сил и терпения. С праздником!

Анна Аношина.

О работе с военнослужащими, вернувшимися из зоны СВО, рассказала социальный координатор Чувашского филиала фонда «Защитники Отечества» в Шумерле Людмила Саёрова:

Фонд проводит большую работу с мужчинами, которые возвращаются из зоны СВО. В настоящий момент в округе их около 30. И с семьями участников СВО мы тоже сотрудничаем. Оказываем всестороннюю поддержку, помогаем решать бытовые и медицинские вопросы: кому-то нужна психологическая помощь, кого-то надо трудоустроить, у кого-то жилищные проблемы или нужно определить ребенка в садик. Мы связываемся с ведомствами и организациями и решаем вопросы. Во всех инстанциях находим поддержку, никто не отказывает. Наоборот, все подключаются и помогают. Евгений Егоров — один из подопечных фонда. В скором времени, как только позволит здоровье, он выйдет на работу в ШЗСА, откуда уходил на службу. А уже в эту субботу Евгений с супругой едут на фестиваль ГТО с участием Главы Республики — молодая активная семья с удовольствием откликнулась на предложение принять участие в мероприятии для участников СВО и их близких.