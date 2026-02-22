Помните о правовых последствиях!

При нахождении чужих ценностей, банковских карт, денежных средств или документов для исключения неблагоприятных последствий не стоит распоряжаться ими в личных целях. Например, нельзя тратить денежные средства на свои нужды, пользоваться телефоном для личных целей, переводить или обналичивать денежные средства с банковской карты или счетов или использовать любое найденное имущество в иных личных целях.

При этом важно предпринимать меры к установлению законного собственника потерянной вещи. Такие действия не будут расцениваться как распоряжение найденным имуществом, ведь совершаются они не в корыстных целях, а свидетельствуют о добросовестности намерений.

Например, если предметы найдены в торговой точке, то надо отдать их в администрацию, если в транспорте — диспетчеру или водителю. В случае с найденной банковской картой стоит позвонить на горячую линию банка, выпустившего ее, и заявить о находке или просто отдать карту в ближайшее отделение банка, поскольку она является его собственностью, либо обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.



Необходимо помнить, что непринятие мер по установлению владельца имущества и дальнейшее распоряжение им в личных целях в зависимости от конкретных обстоятельств может повлечь наказание по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).



Особое внимание взрослые должны уделять детям, еще не имеющим достаточно правовых знаний, чтобы оценить последствия своих действий. Расскажите детям о правильном поведении. Помимо этого, донесите до своих детей основное правило безопасности — не трогать и не поднимать с земли любые, даже самые безобидные на первый взгляд, предметы (замаскированные под бумажные купюры, игрушки и коробки из-под телефонов, другие бытовые вещи), так как в настоящее время фиксируются случаи получения травм несовершеннолетними в результате провокаций злоумышленников.

По информации СК России.