Прошёл турнир, посвящённый памяти В. Крючкова

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в посёлке Саланчик состоялся традиционный шахматный турнир. Это мероприятие было посвящено памяти участника СВО, кавалера ордена Мужества Владимира Крючкова.

Турнир собрал более 30 любителей шахмат. Каждый старался показать высокий уровень игры и спортивный дух. Хотя главный кубок соревнований и выиграл ученик 7б класса Саланчикской школы-интерната Артемий Дементьев, но проигравших не было — каждый участник получил грамоту, подтверждающую его успех и вклад в развитие спорта.

Благодарим всех, кто принял участие в турнире, и поздравляем победителей!



Т. Николаева, учитель Саланчикской школы-интерната.