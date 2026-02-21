О наиболее распространенных ошибках при подаче электронных заявлений по регучету

В 2025 году подразделениями по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике предоставлено более 114 тысяч государственных услуг по регистрационному учету граждан Российской Федерации, из них посредством единого портала государственных и муниципальных услуг – 36,5 тысячи. Данная услуга является самой востребованной.

При подаче электронных заявлений на получение государственных услуг в сфере регистрационного учета граждан Российской Федерации необходимо соблюдать определенные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», а также административным регламентом МВД России.

Отказать в предоставлении услуги могут в случаях:

если допущены грамматические ошибки при заполнении заявления (в написании фамилии, адреса регистрации и т.д. ),

если данные в заявлении неточно соответствуют данным в представленных документах,

если нарушены установленные требования к форме и содержанию заявления (внесение недостоверных сведений о месте рождения. Сведения о месте рождения следует указывать в соответствии с записью о месте рождения в свидетельстве о рождении (для несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста) и в паспорте,

если адрес в выписке из ЕГРН не полностью совпадает с адресом регистрации, указанным в заявлении,

если заявителем указан в качестве документа, удостоверяющего личность, документ, срок действия которого менее срока предоставления услуги, или недействительный документ,

если указанный в заявлении адрес предполагаемой регистрации несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-летнего возраста, или гражданина, находящегося под опекой, не является адресом места жительства (пребывания) законных представителей (заявление должен подавать тот родитель, по чьему адресу регистрируется ребенок),

если в ходе проверочных мероприятий установлено, что не представлены согласия всех участников долевой собственности избранного для проживания жилого помещения,

если заявление или документы поданы лицом, не относящимся к кругу заявителей,

если приложен неполный комплект документов, которые заявитель должен представить самостоятельно (паспорт второго родителя или законного представителя; документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении, право на которое было оформлено до дня вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ и не зарегистрировано в ЕГРН; договор найма (поднайма); письменное согласие нанимателя жилого помещения, удостоверенное в соответствии с законодательством РФ; письменное согласие членов семьи нанимателя, удостоверенное в соответствии с законодательством РФ; письменное согласие наймодателя (при вселении граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов семьи), удостоверенное в соответствии с законодательством РФ; письменное согласие о вселении гражданина в жилое помещение от всех участников долевой собственности, удостоверенное в соответствии с законодательством РФ).

Для регистрации ребенка до 14 лет необходимо представить документ, подтверждающий наличие у него гражданства Российской Федерации. Подтверждением гражданства служат: отметка с указанием оснований приобретения российского гражданства (ставится на обратной стороне свидетельства о рождении либо на свободном от текста поле перевода на русский язык иностранного документа, удостоверяющего регистрацию рождения ребенка), свидетельство о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению, российский заграничный паспорт ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации родителя, в который внесены сведения о ребенке.

При соблюдении требований по заполнению электронного заявления и по иным документам, необходимым для получения государственной услуги онлайн, результат предоставления услуги в форме электронного документа будет доставлен в личный кабинет заявителя в срок до 6 рабочих дней.



Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Шумерлинский».