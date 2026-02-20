Решение в пользу матерей

Госдума в первом чтении поддержала законопроект об освобождении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, от испытательного срока при приеме на работу (сейчас Трудовой кодекс запрещает испытательный срок для женщин с детьми до полутора лет).

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила депутат от Чувашии, куратор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и соавтор инициативы Алла Салаева.



«Время воспитания малыша — период колоссальной нагрузки и высокой ответственности. Испытательный срок лишь создает дополнительный стресс и затрудняет возвращение к профессии. Правильнее отменить такой «экзамен» для женщин, воспитывающих детей до трех лет. Это решение позволит молодым мамам чувствовать себя увереннее при трудоустройстве или выходе из декрета», — считает парламентарий.



Подготовила Н. Владимирова.