Капитальный ремонт «Родничка» продолжается

Ремонт социально значимых объектов — это всегда большая ответственность. К сожалению, не все подрядчики относятся к своим обязательствам добросовестно. Из-за срыва сроков предыдущим исполнителем контракт с ним был расторгнут, и 5 декабря 2025 года был заключен новый контракт с ИП Львов А. Н. Хотя формальный срок сдачи стоял 15 декабря, объективно завершить колоссальный объем работ, оставшийся от прошлого подрядчика, за 10 дней было физически невозможно.



Что происходит на объекте сейчас? Ведутся работы по внутренней отделке помещений детсада, обустраивается пожарная лестница, устанавливаются двери и др.

По информации администрации Шумерлинского округа.

Кстати

Контролировать строительство новых образовательных организаций и капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений среднего профессионального образования будут муниципальные координаторы партийного проекта «Новая школа». Такая задача перед ними была поставлена на совместной установочной встрече с заместителем председателя Госсовета Чувашии, заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Виктором Горбуновым в Штабе общественной поддержки.