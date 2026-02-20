В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» текущая неделя в России объявлена Неделей сохранения мужского здоровья. К сожалению, большинство мужчин не склонны внимательно относиться к своему здоровью и своевременно обращаться за медицинской помощью, что приводит к позднему выявлению заболеваний, в том числе

сердечно-сосудистых и онкологических, а также негативно сказывается на их репродуктивном потенциале.



О заболеваниях, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье мужчин, об их профилактике рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин Минздрава Чувашии Олег ИЛЛАРИОНОВ:

Важно отметить, что среди наиболее распространенных проблем можно выделить такие заболевания, как простатит, бесплодие, эректильная дисфункция и различные инфекции, передающиеся половым путем. Профилактика этих заболеваний включает регулярные медицинские осмотры, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек таких, как курение и чрезмерное употребление алкоголя, а также соблюдение правил безопасной половой жизни.

Для граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) предусмотрена специальная программа оценки репродуктивного здоровья, которая доступна в рамках диспансеризации. Программа предусматривает обследование как для женщин, так и для мужчин и состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя сбор анамнеза, клинический осмотр, а также базовые лабораторные и инструментальные исследования, направленные на выявление возможных нарушений репродуктивной функции и связанных с ней заболеваний. На этом этапе особое внимание уделяется факторам риска, таким, как наличие хронических заболеваний, вредные привычки, условия труда и образ жизни. Второй этап проводится по результатам первого этапа в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, он включает более углубленные исследования и повторные консультации специалистов.

В 2025 году в рамках программы оценки репродуктивного здоровья в Чувашской Республике было обследовано 61209 мужчин репродуктивного возраста. По результатам первого этапа диспансеризации и общей диспансеризации было выявлено 2617 факторов риска нарушения репродуктивной системы. Превалирующими нарушениями здоровья оказались ожирение, простатит и различные инфекции. Число мужчин с выявленными заболеваниями репродуктивной системы составило 193, из которых 96 мужчин были в возрасте 18-29 лет, а 97 мужчин — в возрасте 30-49 лет. Наиболее распространенными заболеваниями оказались мужское бесплодие и варикоцеле.

Важно осознавать, что профилактика заболеваний и регулярные медицинские обследования могут существенно снизить риск серьезных заболеваний. Не стоит забывать, что болезнь, выявленная на начальной стадии, во многих случаях — гарантия более простого и успешного лечения, а значит, самый действенный способ сохранить мужское здоровье — это регулярное посещение уролога. Запись к специалисту можно осуществить как самостоятельно через портал государственных услуг, национальный мессенджер «МАХ», так и обратившись за помощью в регистратуру поликлиники по месту жительства.



Республиканский центр общественного здоровья.