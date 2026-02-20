Главные праздники от Масленицы до Троицы

Сейчас, когда на календаре 20 февраля, верующие находятся в самом разгаре масленичной недели. Народная традиция рекомендует наполнять эти дни выпечкой блинов — символа солнца, а кульминацией станут Масленица и Прощёное воскресенье (22 февраля), когда принято просить прощение у родных и друзей.



23 февраля начнётся Великий пост. Это самое длительное и строгое время воздержания в православном календаре, рассчитанное на 48 дней. Помимо пищевых ограничений, церковь делает акцент на молитве и внутренней работе над собой. Тем, кто имеет проблемы со здоровьем, разрешается смягчить правила, ведь суть поста в духовном усилии, а не только в диете.



Последний день поста — 11 апреля. А уже 12 апреля православный мир встретит Пасху.

21 апреля наступит Радоница — день особого поминовения усопших, когда принято посещать могилы и совершать поминальные трапезы.



Далее церковный календарь ведёт нас к следующим великим событиям: