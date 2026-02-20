Безопасность жителей прежде всего: решаем вопрос очистки кровель аварийных домов

Вопрос очистки крыш от снега, наледи и сосулек в многоквартирных домах, признанных аварийными или ветхими, находится на особом контроле администрации Шумерлинского муниципального округа.

Наиболее сложная ситуация складывается в тех домах, где на данный момент отсутствует управляющая организация. Оставлять жителей один на один с этой проблемой недопустимо.

Что предпринимается?

Выделение средств: прорабатываются варианты решения проблемы очистки кровель в таких домах за счёт средств местного бюджета из резервного фонда. Документация: в настоящее время ведется активная подготовка необходимого пакета документов для оперативного проведения работ. Поиск управляющей компании: параллельно запускаем повторную процедуру конкурсного отбора для определения управляющей организации, которая возьмет на себя дальнейшее обслуживание и содержание данных домов на постоянной основе.

Понимаем социальную значимость этого вопроса и прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность граждан в зимний период.

На территории Шумерлинского муниципального округа продолжает действовать режим функционирования «Повышенная готовность» (постановление от 02.02.2026 № 69). В связи с этим руководителям всех предприятий и организаций округа необходимо продолжать работу по следующим направлениям: Очистка кровель: своевременно убирать снежный покров с административных, производственных и иных помещений для недопущения возникновения ЧС. Готовность ресурсов: поддерживать в готовности материальные и финансовые резервы для ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера. Обеспечить полную готовность сил и средств к реагированию на ухудшение обстановки. Доступность территории: обеспечить расчистку от снежных завалов подъездных путей к предприятиям и учреждениям. Проезд экстренных служб: расчищать прилегающие к организациям дороги от снежных заносов для беспрепятственного проезда транспорта аварийно-спасательных служб. Профилактика: не допускать критического скопления снега на крышах зданий во избежание обрушений или несчастных случаев.

Источник: Тг-канал главы Шумерлинского округа А. Ксенофонтова.