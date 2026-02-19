В преддверии Дня защитника Отечества в детском саду № 15 «Сказка» прошла встреча воспитанников с участником боевых действий в Афганистане А.Ф. Горбуновым и его боевыми товарищами и с участником СВО А.Е. Холкиным.

Мероприятие, прошедшее в рамках акции «Живая память», подарило возможность рассказать детям о подвигах защитников Отечества.



Такие мероприятия важны для формирования правильного отношения к героям и понимания ценности мира и свободы. Воспоминания ветеранов боевых действий вдохновляют новые поколения помнить и ценить подвиг их отцов и дедов.



Детский сад № 15 .

В детском саду № 14 «Солнышко» прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На нем присутствовали почётные гости — ветераны воздушно-десантных войск, семьи участников СВО, волонтеры. Встреча получилась торжественной и тёплой.



Со словами поздравления выступили ведущий специалист — эксперт администрации по работе с молодежью Елена Тимофеева, настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин и руководитель волонтерской «Группы поддержки ребят» Валентина Долгова.

Дети вручили гостям подарки, сделанные своими руками, жёнам участников специальной военной операции подарили цветы.



Детский сад № 14.