19 Фев

Открылась мастерская по созданию символов поддержки

17 февраля Центральная библиотека Шумерлинского округа открыла творческую мастерскую по созданию символов добра для участников специальной военной операции. До 22 февраля включительно здесь каждый может создать уникальный символ поддержки и доброты.

Напомним, что по итогам окружного зрительского голосования победителем вариантов эскизов символа добра выбрана работа Маргариты Иконниковой из Ходар. Именно ее эскиз воплощается в жизнь в нашей библиотеке, а после создания комплекта символов работы отправятся нашим защитникам в зону специальной военной операции.


Ежедневно мастер-класс проводит опытный библиотекарь-психолог, который поможет каждому участнику.


ЦБС Шумерлинского округа.

Автор записи: anna

