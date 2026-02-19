Новый старт: ветераны СВО освоят востребованные профессии

Ветераны специальной военной операции получили возможность освоить новую профессию, пройти переподготовку или повысить квалификацию, а затем трудоустроиться по выбранному направлению. Эти возможности стали доступны благодаря сотрудничеству фонда «Защитники Отечества» с крупными российскими компаниями и ведущими университетами страны.

Совместно с госкорпорацией «Ростех», МГТУ им. Н. Э. Баумана и Министерством науки и высшего образования РФ фонд реализует программу, помогающую участникам СВО подготовиться к обучению в технических вузах. В рамках проекта слушатели повторят школьную программу по профильным дисциплинам, узнают больше об инженерных специальностях, а также получат индивидуальные рекомендации по выбору карьерного пути.



Программа стартует 1 марта и завершится 10 июня. Обучение проходит в удобном дистанционном формате: вебинары, интерактивные лекции и онлайн-курсы доступны как в будни, так и в выходные. По окончании курса участники получают сертификат от одного из ведущих вузов России. При желании выпускники могут продолжить образование или пройти стажировку на предприятиях «Ростеха».



Фонд и его партнёры формируют целостную систему адресной помощи ветеранам. На сегодняшний день более 21 тысячи участников СВО обратились в региональные отделения фонда по вопросам трудоустройства, из них свыше 11 тысяч уже нашли работу. За поддержкой в обучении и переподготовке обратились более 12,5 тысячи ветеранов и членов их семей, свыше 8,4 тысячи человек уже направлены на образовательные программы.



ГФ «Защитники Отечества».

От редакции

Мы связались с социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» в Шумерле Людмилой Саеровой. Она сообщила нам, что работа по трудоустройству уволенных участников СВО с центром занятости ведется на постоянной основе. На сегодняшний день трудоустроены 14 человек. По вопросу обучения пока обращений не было. Узнать подробности о возможностях получения новой профессии, переподготовки или поиска работы можно в филиале фонда по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20, каб. 101 или позвонив по телефону 89061350669.