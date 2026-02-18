Молочный кризис тревожит сельчан

18 февраля в нашем округе, как и по всей республике, прошел Единый информационный день.

На этот раз информгруппа приехала в с. Юманай. Встреча состоялась в местной библиотеке и, несомненно, оказалась полезной для сельских тружеников, ведь возглавил информгруппу заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии – министр сельского хозяйства Андрей Макушев.

Мероприятие началось с приятной ноты – поздравления СХПК «Комбинат» с 95-летием (именно 16 февраля 1931 года в Торханах состоялось первое собрание, посвященное организации колхоза «Комбинат»). Под аплодисменты председателю одного из передовых хозяйств округа Надежде Концовой была вручена благодарность министра на имя коллектива за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса республики.



А затем последовал предметный разговор по интересующим сельчан вопросам: о закупочных ценах на сырое молоко и субсидиях владельцам скота, о преимуществах статуса самозанятого для владельца ЛПХ. С ноября прошлого года, отметил глава Минсельхоза, не только в Чувашии, но по всей стране наблюдается ранее, казалось, невозможная ситуация – падение закупочных цен не в сезон «большого молока» (летом), а зимой. Этому молочному кризису, который, естественно, вызывает тревогу у людей, способствовали несколько факторов. Во-первых, снижение потребления молока и молочных продуктов населением и переход на безлактозную и растительную продукцию.

Во-вторых, перепроизводство молока и затоваривание ввиду ограничения выхода на внешние рынки сбыта. Всё это влияет на закупочные цены. На примере крупных агрохозяйств Андрей Макушев привел такие цифры: цена за литр молока высшего сорта снизилась с 49 рублей до 37-39. В среднем по республике закупочная цена литра сырого молока от населения варьируется от 21 до 22,5 рубля, в Шумерлинском округе – 21 рубль. Здесь играет роль и качество, безопасность молока. Контролем этого занимается ветеринарная служба, которая, по словам министра, должна отбирать пробы раз в месяц. Но на вопрос Андрея Макушева о том, как часто это делается в реальности, владельцы коров простодушно ответили: «Давно уже не были. У них работников не хватает, не успевают они».



Чтобы поддержать личные подсобные хозяйства в условиях падения закупочных цен, в республике действуют меры господдержки. Но с условием — для самозанятых граждан. «Обратите внимание на этот режим», — обратился вице-премьер к сельчанам, сообщив, что скоро суммы субсидий на содержание и приобретение коров, коз и овец будут существенно повышены.



Также на информдне жителям рассказали о целевом обучении в учебных заведениях как способе снизить дефицит кадров, о подготовке к половодью и весенне-полевым работам, о мерах по противодействию кибермошенничеству, о развитии сферы физкультуры и спорта, о новинках в пенсионном и социальном обеспечении. Напомнили также о правилах безопасного эксплуатирования газового оборудования.



Поделились юманайцы и своими проблемами. Например, пожилым жителям очень хотелось бы, чтобы в ходарской амбулатории организовали прием врача-окулиста «хотя бы раз в неделю» для первичного осмотра.

Наталья Игнатьева.