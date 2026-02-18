Весна близко: в Чувашии начинается солнечная интерференция

С 19 февраля по 27 марта с 10:49 до 13:04 телезрители и радиослушатели в Чувашской Республике могут столкнуться с явлением, называемым солнечной интерференцией.

Дело в том, что два раза в год — весной и осенью — Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается на одной линии со спутником связи и наземным ретранслятором. Именно в этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора.

Продолжительность помех при просмотре телепрограмм 1 и 2 мультипрексов, и прослушивания, радиопередач «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России» может быть не более 5 минут в сутки. В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи. И хотя современные цифровые технологии вещания и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым для телезрителей, все же солнечные помехи могут быть заметны на экранах старых телевизоров или в сложных условиях приема.

График интерференции в Чувашской Республике опубликован на сайте ртрс.рф (раздел «Временные отключения телерадиоканалов») и в Кабинете телезрителя (вкладка «Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

Минцифры Чувашии.