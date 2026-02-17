Всероссийская акция «Tolles Diktat» приглашает жителей Чувашии проверить свои знания немецкого языка

Стартовала ежегодная открытая акция «Tolles Diktat» – открытый диктант по немецкому языку. Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

К участию в диктанте приглашаются ушкольники (начиная с 3-го класса), студенты вузов, слушатели языковых курсов и клубов, представители партнерских организаций, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» в 2026 г. пройдет по 28 февраля. Онлайн-трансляция состоится 20 февраля 2025 г. в 13:00 (МСК) на официальном сайте Всероссийской акции. Желающим написать диктант в день трансляции необходимо до 19 февраля пройти регистрацию или актуализировать имеющийся «Личный кабинет» на сайте диктанта. Возможность написать диктант онлайн в записи будет доступна в «Личном кабинете» с 21 февраля.

Продолжительность диктанта ~ 40 минут. Тексты на офлайн-площадках соответствуют уровням А1/А2/В1/В2/С1. В том числе дополнительно выделен уровень «А1 для малышей». Победители на каждой офлайн-площадке определяются отдельно. В каждой категории выбираются лучшие работы, которым присуждается 1-3 места соответственно.

Тексты диктанта во время онлайн-трансляции будут соответствовать уровням А2/B1/С1. После завершения акции до 15.03.2026 будет проведена автоматическая проверка всех сохраненных текстов. По итогам проверки будут определены победители диктанта.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов ранее отмечал, что поддержка языкового и культурного многообразия – важная задача информационной политики региона. Акция «Tolles Diktat» и подобные ей отвечают идейной направленности 2026 года, обявленного в нашей стране Годом единства народов России, а в Чувашской Республике — допрлнительно и Годом дружбы народов.

Справочно:

Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 г. среди учащихся Томской области. В 2015 году было принято решение сделать акцию всероссийской. Со временем Акция получила поддержку ФАДН России, Минобрнауки России, Минпросвещения России и «Свободного Российско-Германского Института Публицистики» факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2017 г. впервые была организована онлайн-трансляция Акции из Русско-немецкого дома в Москве, что позволило присоединиться всем желающим из любой точки мира, малых населенных пунктов, а также людям с ограниченными возможностями. В 2025 году диктант написали – 36 377 человек (из них 30 544 на очных площадках и 5 833 онлайн). География проекта продолжает расширяться, в том числе за счет участников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Минцифры Чувашии.