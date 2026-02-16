Одним из ключевых направлений остаётся развитие образования

Приоритетные задачи в образовании на 2026 год, а также итоги 2025 года обсудили в Координационном центре Правительства России под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В совещании приняли участие губернаторы всех регионов страны и представители профильных министерств и ведомств.

Как отметил вице-премьер, особое внимание должно уделяться доступности дошкольного образования, семьи должны быть уверены в поддержке государства и возможности устроить ребёнка в детский сад с раннего возраста. Так, в масштабах страны более 1 миллиона детей до трёх лет посещают дошкольные учреждения, создано более 266 тысяч дополнительных мест.

В Чувашской Республике эта задача реализуется. В 2025 году введены в эксплуатацию 2 детских сада, ещё в 2 проведён капитальный ремонт. Продолжается развитие и школьной инфраструктуры – в прошлом году в Чувашии построены 3 новые школы и капитально отремонтированы 10 учреждений. В 2026 году планируется капремонт ещё 38 школ.

Повышение качества образования – второй важный аспект. Как было отмечено на совещании, по итогам 2025 года доля выпускников, выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам, составила более 33 % при плановом показателе 32%. В число регионов-лидеров по результатам экзаменов по этим направлениям вошла и Чувашия.

Среди приоритетов, озвученных на совещании, — кадровое обеспечение школ и развитие системы среднего профессионального образования, включая федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», организация летнего отдыха детей, в том числе из семей, нуждающихся в особой поддержке. Дмитрий Чернышенко напомнил также о том, что участники СВО имеют право на получение второго среднего профессионального образования бесплатно. Регионам поручено организовать работу по выявлению потребности и обеспечению доступности таких программ.

З. Иванова.