Новые правила рассрочки: к чему готовиться покупателям и продавцам

С 1 апреля вступает в силу закон, который кардинально меняет правила игры для покупателей и продавцов. Главное: цена товара больше не зависит от способа оплаты. Раньше можно было купить в рассрочку дороже, чем сразу, — теперь нет. Стоимость должна быть одинаковой.

— Но есть нюанс: скидка за быструю оплату (например, на ценнике 60 тыс., а при оплате сразу 55 тыс.) может попасть под запрет. Депутаты предупреждают: это дает разную итоговую цену, а закон требует равенства.

— Сроки беспроцентной рассрочки теперь ограничены: не больше шести месяцев для договоров с 1 апреля 2026 года и не больше четырех месяцев с 1 апреля 2028 года. Рассрочка на год или два уходит в формат потребительского кредита.

— Еще одно важное новшество: если сумма обязательств перед одним оператором превышает 50 тыс. рублей, данные передаются в бюро кредитных историй. Это значит, что просрочки по такой рассрочке будут влиять на кредитную историю и на получение ипотеки или других кредитов.

— Штрафы за просрочку теперь ограничены 20% годовых от суммы долга (раньше доходило до 60%). И никаких скрытых комиссий за обслуживание — брать плату за оформление, SMS или переводы запрещено.

Важно: новые правила не касаются рассрочки напрямую от продавца (без оператора) и договоров, заключенных до 1 апреля. Но даже на старые договоры закон повлияет косвенно: суды смогут снижать завышенные штрафы.

По информации с сайта: rg.ru.