Партия «Единая Россия» приступила к формированию обновленной народной программы, с которой пойдет на выборы в 2026 году. Председатель партии Дмитрий Медведев провел встречу с экспертным советом, в состав которого вошли Герои России, участники специальной военной операции, руководители госкорпораций, деятели науки, образования, культуры и представители бизнеса.

Документ, определяющий стратегию развития страны, будет состоять из двух блоков. Первый блок — классическая предвыборная программа на 5 лет, включающая конкретные финансово просчитанные и реализуемые задачи в сферах образования, здравоохранения, науки, культуры и поддержки специальной военной операции. Второй блок — долгосрочный документ, который партия представит в июне на съезде. Это набор ценностей и идеологем, определяющих образ будущего России.

Для регионов, включая Чувашскую Республику, формирование народной программы означает возможность напрямую влиять на федеральную повестку. Экспертный совет будет работать в тесной связке с общественными приёмными партии, региональными отделениями и Народным фронтом, который уже анализирует обращения граждан с прямой линии президента.

К августу 2026 года предвыборный документ будет полностью готов. В нём появятся не только общие направления, но и конкретные цифры, показатели и механизмы реализации, рассчитанные на пятилетний период. Партия обещает: программа будет реалистичной — в неё войдут только те задачи, которые гарантированно могут быть выполнены.

Т. Васькина.