Почему снижаются цены на сырое молоко?

На рынке сложился ряд факторов, приведших к переизбытку готовой продукции — сыров, масла, сухого молока. Это и снижение объемов экспорта и потребления, и значительный рост производства (в 2025 году в Чувашии произведено 511,2 тыс. тонн молока, в 2024 году — 494,9 тыс. тонн), и рост объемов переработки на 19 %.



Закупочные цены формируются рынком на основе спроса и предложения. Чтобы поддержать личные подсобные хозяйства в этих условиях, в республике действуют меры господдержки для самозанятых граждан.



На какую помощь можно рассчитывать? На содержание коров (нетелей) — от 5500 до 7500 рублей на 1 голову (зависит от численности), коз и овец — 500 рублей на 1 голову. На приобретение коров (до 3-х голов, возраст до 4 лет) — 70 тыс. рублей на 1 корову, но не более 90 % стоимости, коз и овец (от 3 до 10 голов) — 5 тыс. рублей на голову, но не более 90 % стоимости.



На искусственное осеменение возмещается до 90 % затрат (при использовании не более 3 доз семени на одно осеменение).



Государственная поддержка призвана помочь сельчанам сохранить поголовье и доходность хозяйств даже при колебаниях рыночных цен.



Источник: Минсельхоз Чувашии.