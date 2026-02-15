Депутаты-единороссы встретились с шумерлинцами

На днях заместитель председателя Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, депутат Сергей Мельников

и заместитель председателя Совета представительных органов муниципальных образований Чувашии при Госсовете Сергей Яргунин встретились с шумерлинцами старшего поколения.

На встрече обсуждались актуальные темы: состояние ЖКХ города, меры социальной

поддержки, организация досуга.

Виктор Горбунов, координатор партийного проекта «Старшее поколение»:

Партийные проекты — главный инструмент в работе «Единой России». Это живая реальная работа непосредственно с людьми. Избиратели предлагали новые партийные проекты во время выборов в Государственную Думу России, а сейчас многие жители Чувашской Республики принимают самое непосредственное участие в работе приоритетных проектов «Городская среда», «Безопасные дороги», «Детский спорт», «Культура малой родины», «Здоровое будущее». Граждане сами выбирают объекты строительства, реконструкции и благоустройства и сами же ведут общественный контроль.

По итогам встречи Виктор Горбунов поблагодарил неравнодушных жителей Шумерли за открытый разговор и активную гражданскую позицию. Депутат отметил, что проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» продолжает свою работу и такие встречи являются важнейшей ее частью. Партийный проект призван содействовать обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества.



З. Иванова.